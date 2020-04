Incendio a Casale sul Sile intorno all'una e mezza. Le fiamme sono divampate in via Massiego dove due autovetture, parcheggiate in un garage, sotto una struttura lignea, sono state divorate dal fuoco. Il lavoro di spegnimento e messa in sicurezza e durato fino alle 4:00 circa. Sul posto 3 mezzi VV.F da Treviso, carabinieri e polizia di stato © RIPRODUZIONE RISERVATA