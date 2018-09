Scoppia un incendio in camera da letto, i pompieri gli salvano la casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASALE SUL SILE - E' successo verso mezzogiorno di oggi, 29 settembre 2018, a Casale sul Sile. In una villetta, si sono improvvisamente sviluppate fiamme dalla camera da letto. Le cause non sono ancora state accertate, ma dai primi rilievi sembra probabile un corto circuito. Le fiamme hanno aggredito gli arredi, dalla porta il fumo denso ha invaso le altre stanze. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha tuttavia impedito danni più gravi all'abitazione. Non ci sono stati feriti.L'abitazione è per ora inagibile.