CASALE Il test anticorpale non ha lasciato dubbi. Il carabiniere che lo scorso 2 maggio denunciò di non aver ricevuto l'iniezione del vaccino contro il Covid al Vax Point di Lughignano di Casale sul Sile aveva ragione. Il militare nei giorni scorsi è stato sottoposto al test anticorpale e i risultati dimostrano che effettivamente non ha ricevuto alcuna copertura contro il virus. Proprio a seguito di questa scoperta, nel pomeriggio di venerdì...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati