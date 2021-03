Ha fermato la sua Smart in via San Nicolò, lungo il Sile proprio dietro alla chiesa. Giusto il tempo di parcheggiare, le solite azioni automatiche: via la chiave, slaccia la cintura, apri la portiera. Poi Franco Malenotti, ex titolare della Belstaff che vive a pochi metri di distanza, ha fatto il giro dell’auto per far scendere anche Brando, il suo cane di razza bichon di 11 anni. In quei pochi secondi però la Smart ha cominciato a scivolare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati