ISTRANA - Attimi di rabbia e paura giovedì sera a Villanova di Istrana. Attorno alle 18.30 una banda di ladri ha colpito in via Morgano, in un'abbinata al civico 11, mettendola a soqquadro e svuotandola di tutti gli oggetti di valore. Un'azione rapida e sfrontata, visto che i proprietari si erano allontanati soltanto per qualche minuto. «Hanno portato via i miei crocifissi d'oro del battesimo, l'orologio di mio padre e gli anelli e i gioielli di mia mamma, che non c'è più» ha spiegato la proprietaria di casa, Elisa Cendron.

IL RACCONTO

Il furto si è verificato non appena il padre di Elisa si è recato nella casa abbinata alla loro per dare la cena al nonno, lasciando le chiavi appese sulla porta d'ingresso. I malviventi ne hanno approfittato di quel momento per entrare nell'abitazione: non sono arrivati dalla strada ma dai campi, come testimoniano le orme di fango lasciate sui gradini d'ingresso. «Hanno rovesciato tutti gli armadi - continua Elisa - anche quelli dove avevo i miei ricordi di scuola, e ogni tipo di contenitore, persino quello dei Baci Perugina. Hanno pure svuotato completamente il portafoglio di mio padre. E poi hanno fatto razzia di oro: probabilmente avevano qualche dispositivo per individuarlo perché non hanno lasciato davvero nulla». I ladri sono stati all'interno dell'abitazione indicativamente fino alle 19.10, quando il fratello di Elisa è tornato a casa. «Mio fratello si è fermato nello scantinato per fare una doccia. Infatti lì non sono entrati, come nemmeno in salotto, perché comunica con l'abbinata di mio nonno, dove si trovava mio padre» prosegue Elisa, che lamenta come episodi del genere non possano più essere tollerati: «Sono andata dai carabinieri a fare denuncia. Chiederò delle garanzie per una maggiore tranquillità: bisogna tenere più sotto controllo il paese, soprattutto perché essendo in campagna i ladri possono facilmente venire dai campi - afferma - Nella casa a fianco c'era mio nonno, costretto a letto: se fossero entrati lì gli avrebbero fatto venire un infarto».

IL PROBLEMA

Il problema dei furti in casa, purtroppo, non è nuovo a Istrana, e i cittadini stremati ora reclamano un intervento delle autorità e soprattutto pretendono più sicurezza. «Due mesi fa è successo anche a mio cugino - dice Elisa - I ladri gli sono entrati in casa sempre sulle 19. Lui per fortuna è arrivato in tempo e non gli hanno rubato niente. Se li è trovati davanti, erano in tre, e gli hanno anche tirato un calcio. Poi sono scappati a piedi e mio cugino li ha inseguiti fino alla piazza di Istrana, ma poi li ha persi di vista». Il furto sembra non essere stato casuale. Anzi, ha tutta l'aria di essere stato pianificato: «Sapevano che quello era l'orario in cui mio padre va nella casa accanto. Sicuramente era da un po' che ci seguivano». E colpisce senza dubbio l'orario in cui si è verificata l'intrusione, visto che di solito ci si aspetta che avvenga mentre le persone sono al lavoro: «Ormai non si fanno più scrupoli a entrare in casa anche con le persone dentro. Addirittura c'era già la tavola apparecchiata per la cena».