Casa a luci rosse, arrestata la maitresse: è una cinese di 58 anni

CASTELFRANCO - Quando i carabinieri si sono presentati alla porta, aveva ancora i soldi delle ultime prestazioni in mano. Non una novità, visto che la maitresse cinese titolare della casa di appuntamenti scoperta dai carabinieri di Castelfranco ha un lungo passato di prostituta a domicilio proprio in città, dove si era fatta un nome anche in virtù della sua indubitabile bellezza. Il passo successivo, gestire altre ragazze per soddisfare anche i clienti che non trovavano più attraente il suo fisico di 58enne...