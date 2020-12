Casa Salce diventa Covid-free e illumina il Borgo con le luci di tutti gli anziani

Ieri pomeriggio, nella Casa Albergo Salce di Treviso e nei complessi residenziali Borgo Mazzini Smart Cohousing e Mini Alloggi di Israa, è scattata l’iniziativa natalizia “Facciamo Luce nel Borgo”. L’idea è stata quella di festeggiare la negativizzazione di tutti i residenti positivi della Casa Albergo Salce, finalmente Covid-free, e dare un messaggio di speranza e un augurio per le festività portando nuova luce nel quartiere. Alle 17 tutti i residenti delle strutture si affacceranno su Borgo Mazzini appendendo un lumino alle finestre delle loro case. L'iniziativa è stata preceduta dallo spegnimento delle luci della Casa Albergo Salce che sono state poi riaccese al fine di dare un segnale di buon auspicio dopo la difficile ma pronta resistenza al Covid-19. «Questo evento è stata anche occasione - hanno detto da Israa - di augurare a tutti, residenti, familiari, dipendenti e cittadini di Treviso un felice Natale in un modo caldo che consenta alle persone di sentirsi unite anche se impossibilitate a stare vicine, condividendo la speranza che anche chi abita nelle case di riposo possa tornare presto ad abbracciare i suoi cari in serenità». L’iniziativa ha coinvolto anche il nuovo Giardino dei Grani e lo storico Chiostro dell’ex Umberto I, di futura ristrutturazione e apertura alla città. «I lumini usati per la manifestazione sono stati donati anche ai volontari della Casa Albergo Salce, ai familiari dei residenti di Casa Salce e ai dipendenti di Israa, che durante questo periodo difficile non si sono mai tirati indietro di fronte alla pandemia» hanno concluso da Israa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA