Mostra il seno, bevi gratis: «Cartello sessista? Chi mi critica è invidioso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - «Il bar in questione è il bar da Angelo in via Collalto. Vi aspetto. E anche se chiudo, ho un piano. Ho sempre un piano perché non perdo tempo a giudicare: lavoro e pianifico. Non ho tempo per guardare tutti i cartellini attaccati dovunque nei». Si infiamma la polemica sulesposto neldel centro di Treviso., psicologo e psicoterapeuta, l'aveva fotografato e poi caricato suadditandolo come, aggiungendo parole pesanti all'indirizzo del titolare. Per una precisa scelta, non aveva voluto indicare quale fosse il locale. Ma adesso è lo stesso proprietario,, a partire al contrattacco, sempre attraverso i social. «Io non offendo né critico chi non conosco, constato solo le menzogne scrive rispondendo a Sales poi ci sono gli dei in