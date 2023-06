TREVISO - I prezzi dei beni di prima necessità sono aumentati anche di oltre il 50% nel giro di un solo anno nella Marca. Trovare tra gli scaffali dei supermercati un prodotto che sia sfuggito all’inflazione è una missione quasi impossibile. Tra il carrello della spesa alle stelle, le bollette e lo scatto dei mutui, Federconsumatori stima che quest’anno le famiglie trevigiane si ritroveranno a dover sborsare in media 3mila euro in più. Non per avere le stesse cose, ma per averne di meno. L’impennata dei prezzi è confermata in pieno dalle rilevazioni su beni e servizi di largo consumo fatta dall’Osservatorio prezzi e tariffe del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il balzo più grande riguarda la carta igienica. Un anno fa il costo medio per una confezione da quattro pezzi nel trevigiano era di 1,93 euro. Adesso bisogna aggiungere un euro esatto. Per un aumento di quasi il 52%. Un chilogrammo di riso, di seguito, è passato da 2,44 a 3,61 euro. Il rincaro in questo caso sfiora il 48%. Discorso simile per la passata di pomodoro, il latte intero fresco, merendine e biscotti. Non solo. I prezzi di pasta, acqua minerale, succhi di frutta e burro sono lievitati del 25%. Anche il prezzo medio del dentifricio è aumentato di quasi il 20%. Poco più sotto c’è il detersivo per lavatrice (+13,8%). E pure il costo del tonno in scatola, spesso una scialuppa di salvataggio, è salito del 13%.

GLI ACQUISTI

Uno stillicidio di rincari. Certo, dipende anche da varietà, marche e confezioni. Ma l’andamento è chiaro. Così come è chiaro che i trevigian i stanno provando a risparmiare tagliando gli acquisti. Inoltre, sono sempre di più quelli che per necessità fanno riferimento ai discount. Inevitabile: farsi bastare uno stipendio è sempre più difficile. « A fronte di una spesa sempre maggiore, oggi si compera il 4,8% di prodotti in meno – fa i conti Claudia De Marco, presidente della Federconsumatori di Treviso – il consumo di carne e pesce è calato di quasi il 17% e, parallelamente, il numero di persone che sceglie di acquistare nei discount è aumentato del 12% » . Va da sé che in questo contesto non si perdono di vista le offerte: un cittadino su due si concentra sui prodotti prossimi alla scadenza. Con il rischio di non variare più gli alimenti come sarebbe opportuno. Non a caso l’Usl della Marca ha già lanciato un allarme in questo senso: le famiglie in difficoltà faticano a mangiare in modo sano, con tutto ciò che ne consegue sul piano della salute. « Una famiglia su tre oggi arriva con difficoltà alla fine del mese » , avverte l’ultimo studio del servizio Epidemiologia dell’azienda sanitaria trevigiana. C’è poi un altro segnale tutt’altro che positivo: « Sta crescendo la spesa per il gioco d’azzardo – rivela De Marco – è questo è un ulteriore motivo di preoccupazione » . In un quadro del genere, con il potere di acquisto sempre più ridotto, si teme che la spirale negativa possa incidere anche sulla fiducia delle persone, annebbiando lo sguardo verso il futuro.

I TIMORI