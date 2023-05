TREVISO - Oltre 430 euro al mese in più a livello medio per il mutuo. Per un aumento secco del 72%. Un vero e proprio salasso. Sono 4.350 le famiglie trevigiane che, a fronte di questo balzo, ora rischiano di non riuscire più a far fronte alla rata per l’acquisto della prima casa. A vivere con lo spettro di default e pignoramenti sono in particolare i nuclei composti da giovani under 35 . L’aumento degli interessi ha fatto schizzare alle stelle le quote dei mutui con tasso variabile. E il conto è sempre più salato. Il quadro è stato fatto da Adico, l’associazione difesa consumatori. « Anche una coppia con uno stipendio dignitoso di 1.500 euro lordi ciascuno non può dormire sonni tranquilli – avverte il presidente Carlo Garofolini – in un anno e mezzo, infatti, la rata è aumenta di oltre 430 euro: se inizialmente la spesa per il mutuo aggrediva un quinto dello stipendio, ora va a eroderne un terzo » .



I VALORI

Il valore medio dei mutui accesi nella Marca è pari a 134mila euro. Nello specifico, sono oltre 31.600 le famiglie alle prese con il tasso variabile. « Da gennaio dell’anno scorso la Bce ha decretato 7 aumenti dei tassi di interesse » , ricordano dall’Adico. Il calcolo viene di conseguenza: nel trevigiano la rata di un mutuo medio a tasso variabile, rimborsabile in 25 anni, è sostanzialmente passata da 600 euro a 1.032 euro. « Il rincaro complessivo – è il conto fatto dall’associazione – è pari a 13,7 milioni in tutta la provincia » . Il problema più grosso è strutturale: gli stipendi dei trevigiani con meno di 35 anni, sempre a livello medio, sono inferiori anche del 20% rispetto a quelli di chi ha più di cinquant’anni. Un aspetto evidenziato dalla stessa Adico. « Il settimo rialzo dei tassi nell’ultimo anno e mezzo rappresenta forse la mazzata finale per tante famiglie trevigiane con mutuo a tasso variabile. La scellerata politica anti-inflazione della Bce mette in ginocchio soprattutto le giovani coppie che con tanti sacrifici hanno acceso un mutuo a tasso variabile per realizzare il sogno di avere una casa di proprietà – scandisce Garofolini – stiamo parlando di oltre 4.300 famiglie composte da coppie di età inferiore ai 35 anni. Di solito i loro stipendi sono inferiori anche del 20% rispetto agli over50, in più qualcuno ha lavori precari tanto che ha dovuto trovare una garanzia esterna per accedere al finanziamento » .