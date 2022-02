Caro energia, il sindaco Conte in videoconferenza con Salvini

TREVISO - Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è confrontato oggi - 9 febbraio - in videocollegamento con il sindaco di Treviso Mario Conte. Al centro del colloquio, tra le altre cose, il caro energia che colpisce anche i Comuni e mette a rischio alcuni servizi fondamentali per i cittadini, dal trasporto pubblico all'assistenza per le persone con disabilità.

Altri temi toccati: carenza di organico, eccesso di burocrazia, aumento esponenziale di clandestini e di minori non accompagnati sui territori. Matteo Salvini si è complimentato con Conte per il grandissimo impegno e il lavoro svolto in questi mesi, da lui e dagli oltre 800 sindaci della Lega in tutta Italia.