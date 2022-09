MOGLIANO - Lavori e caro-energia: il liceo Berto chiude di sabato. E tra la fine di questo mese e l'inizio di novembre porterà temporaneamente le lezioni anche al pomeriggio, fino alle 18.30. La scelta è stata fatta per agevolare i cantieri per l'ampliamento della scuola. Ma anche per prepararsi ad affrontare il nodo del caro-energia riducendo i consumi legati al riscaldamento.



LA DECISIONE

«Le decisioni sono motivate dalla particolare situazione che l'istituto vive in questo momento, poiché è interessato dai lavori di ampliamento - spiega la preside Filippa Lo Iacono - ma anche dalla congiuntura nazionale e internazionale che potrebbe richiedere, in tempi ravvicinati, l'assunzione di provvedimenti tesi al risparmio energetico». Da qui la scelta, condivisa nel consiglio d'istituto, di fare lezione dal lunedì al venerdì, spalmando le ore del sabato nelle mattine degli altri giorni. La riorganizzazione porterà gli studenti a fare fino a 7 ore al giorno. «Lo svolgimento dell'attività didattica, articolato fin da subito in 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, perdurerà fino alla fine dell'anno scolastico - ha messo nero su bianco la dirigente scolastica - si prevede un'organizzazione che, fino al termine dei lavori, verrà scandita dalla disponibilità dei locali che man mano verranno resi agibili». L'obiettivo principale è ridurre i disagi al minimo, garantendo sempre tutte le lezioni.



I NUOVI ORARI

Dopo i primi giorni del nuovo anno scolastico, la prossima settimana si continuerà con un orario ridotto: liceo classico, linguistico e scienze umane dalle 8 alle 11.15 e il liceo scientifico e scienze applicate dalle 11.30 alle 13.45. Non sono mancate alcune polemiche per gli orari degli autobus non in linea con quelli della scuola. L'Actv intanto ha previsto l'inserimento di corse aggiuntive per servire le uscite delle 11.15, le entrate delle 11.30 e le uscite delle 13.45. Insomma, un puzzle. Dal 26 settembre, poi, si partirà con le lezioni al pomeriggio. Comincerà il liceo scientifico (dalle 13.20 alle 17.45 o alle 18.30), mentre classico, scienze applicate, linguistico e scienze umane faranno dalle 8 alle 12.25 o alle 13.10. Dall'inizio di ottobre si cambierà: liceo scienze applicate di pomeriggio e il resto di mattina. Dal 10 al 15 ottobre altro cambio: il liceo classico e quello linguistico passeranno al pomeriggio, mentre gli altri resteranno alla mattina. Dal 17 al 22 ottobre il pomeriggio toccherà solo alla sezione A del liceo scienze umane. La settimana successiva solo alla sezione B. Dal 2 novembre, infine, entrerà in vigore l'orario definitivo dal lunedì al venerdì: gli studenti di tutte le classi del Berto seguiranno le lezioni a partire dalle 8 fino alle 13, alle 13.40 o alle 14.40, in quest'ultimo caso arrivando a 7 ore. «In questo modo cerchiamo di ridurre al minimo i disagi dell'utenza -tira le fila Lo Iacono- e di conciliare le esigenze didattiche».