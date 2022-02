VITTORIO VENETO - Caro bollette: il Comune di Vittorio Veneto salva i simboli della città, ma taglia sull'illuminazione di monumenti e chiese. «Lungi da me togliere la luce al santuario di Santa Augusta o alla croce sul Monte Altare» ha rassicurato ieri il sindaco Antonio Miatto al termine del vertice con gli uffici comunali con cui ha iniziato a ragionare sulle misure da adottare per ridurre il consumo di energia e, di conseguenza, la bolletta alla luce dei rincari. Sotto la lente non solo l'illuminazione pubblica nel 2021 la spesa è stata di 350mila euro che sarà tagliata del 50%, ma anche quella dei monumenti. Il Comune di Vittorio Veneto illumina esternamente 12 chiese, il campanile della Cattedrale, il santuario di Santa Augusta, 11 monumenti a caduti, monumenti a personalità (Garibaldi, papa Giovanni Paolo I e il librettista Lorenzo Da Ponte), le due stele della Vittoria Alata, e poi le fontane presenti in città, il castello di San Martino sede vescovile, la scalinata di Santa Augusta, la torre di San Floriano, il monastero di clausura di San Giacomo di Veglia e molti altri. «Luci estremamente costose per il consumo e per la tipologia, essendo proiettori che usano vecchie tecnologie evidenzia il sindaco -. Non mancherà a questo punto un preventivo dialogo con la curia, essendo molti monumenti di pertinenza religiosa, per adottare ad esempio la soluzione di spegnere l'illuminazione a mezzanotte. Tutti ci teniamo ad illuminare questi monumenti, ma dobbiamo dare delle priorità».

Di questo la giunta ne ha parlato anche ieri sera, condividendo politicamente le azioni indicate da Miatto. «Occorre prendere immediatamente dei provvedimenti altrimenti arriverà una mazzata da blocco delle opere pubbliche sottolinea il sindaco con riferimento ai maggiori costi stimati in mezzo milione di euro solo per l'energia elettrica -. Quasi il 50% dei consumi elettrici lo assorbe l'illuminazione pubblica. A seguire i monumenti. Poi gli immobili comunali come palestre e scuole. Andremo a fare un mix di interventi che passeranno forzatamente su una riduzione». Per monumenti, edifici pubblici e pompe dell'acquedotto il Comune ha speso nel 2021 circa 350mila euro di energia elettrica, dunque come per l'illuminazione stradale. E qui saranno messe in atto le prime azioni. «Su incroci e posti più frequentati la riduzione non è chiaramente da farsi. Sulle altre vie dimezzeremo i punti luce, magari facendo distinzione tra urbano ed extraurbano. Ad esempio: il Fadalto è attraversato dalla statale Alemagna la cui illuminazione è pagata dal Comune. Eppure se si sale in Cansiglio, la strada non è illuminata. Le strade extraurbane saranno illuminate dai fari delle auto, quelle urbane avranno i punti luce dimezzati dove possibile. Un lavoro non da poco per il nostro comune che conta 110 linee diverse: cercheremo di intervenire tenendo chiaramente presente la necessità di vederci e la sicurezza sottolinea Miatto -. Sulle strade affiancate da percorsi pedonali pure illuminati, come il centrale viale della Vittoria, proveremo a spegnere le luci del controviale per vedere che effetto fa».



TAGLI GRADUALI

Il taglio non avverrà dall'oggi al domani, sarà fatto un po' alla volta «sperando che ci sia un rientro dei prezzi» l'auspicio di Miatto: «Bisogna dare seguito a quel piano energetico comunale che avevo avviato da assessore e che poi è stato interrotto, quindi accelerare la sostituzione delle lampadine, la gran parte ancora a sodio alta pressione, e passare ai led. In attesa dei progetti e dei soldi, non tocca che spegnere».