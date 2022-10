CESSALTO (TREVISO) - «Non sono riuscito a pagare le ultime bollette, gli importi erano insostenibili: mi aspetto da un giorno all’altro che stacchino la corrente e in quel momento l’attività chiuderà: i clienti sono stati avvisati che potrebbero arrivare una mattina e trovare chiuso». Riccardo Bozzato, 48 anni di Portogruaro, è il titolare del supermercato D’Italy di via Roma, a Cessalto. Attività che il caro energia ha messo in ginocchio e che di fronte a bollette che Bozzato definisce “insostenibili” sta chiudendo, privando il paese dell’unico supermercato. «C’è anche un ortofrutta, ma come servizio completo, è l’unico del paese.

Caro bollette, i commercianti si arrendono



« Un negozio di servizio che aiutava gli anziani e in generale chi ha scarsa mobilità a fare la spesa quotidiana: ora non so cosa succederà. Il fatto è che le bollette dell’elettricità sono triplicate – spiega Bozzato - guardando luglio-agosto degli anni passati i costi erano intorno ai 3mila euro: ora siamo arrivati a 9, 10mila eur o. È insostenibile».

Chiude il supermercato, dipendenti licenziati



La chiusura costerà il posto di lavoro a quattro dipendenti, compresa la moglie del titolare. «La crisi energetica mi ha portato a fare delle valutazioni sofferte: per evitare un danno maggiore ho deciso di chiudere l’attività, non ce la faccio più ad andare avanti. E so che questo creerà un danno al paese: tanti anziani vengono qui a rifornirsi, un negozio è anche un punto aggregativo, tanti si ritrovano qui, chiacchierano. È un punto d’incontro che verrà meno. Ma altro non si può fare: ho pensato di tutto, anche a fare qualche investimento, ma me l’hanno consigliato». E così il negoziante si è risolto a interrompere immediatamente quella che rischia di diventare una spirale di spese e ancora spese.



Crisi energetica, le richieste di aiuto



L’esercente ha chiesto aiuto anche al Comune, ma margini l’ente pubblico non ne ha. «Con tutta la buona volontà, il Comune per noi non può fare nulla». Non rimane che abbassare le serrande. Bozzato, la moglie e i dipendenti stanno cercando di far capire ai clienti che la decisione è indipendente dalla loro volontà: «Siamo costretti a chiudere, non è che vogliamo farlo – sottolinea – . In questi giorni stiamo ricevendo tante attestazioni di solidarietà dai clienti: ci portano dolci, regali, ci fanno coraggio, alcune clienti si mettono addirittura a piangere per il dispiacere. È una situazione dura da sostenere». Emotivamente ed economicamente: «Chiudere costa, mi trovo a chiudere con debiti».