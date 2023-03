TREVISO - La bolletta della luce dei trevigiani è la più cara del Veneto: nel 2022 una famiglia tipo della Marca ha pagato un costo per l'elettricità pari a 1.543 euro annui. Secondo la rilevazione del portale specializzato Facile.it, si tratta della cifra più elevata tra tutte le province della regione. Va meglio con il gas, per il quale i 1.458 euro fatturati in media l'anno scorso rappresentano la spesa più conveniente dopo i 1.422 registrati nel Veneziano (per la provincia di Belluno, in entrambe le voci, non sono disponibili dati).

Bolletta della luce, l'analisi dei costi

L'analisi si basa su consumi domestici standard, con contratti di fornitura nel mercato tutelato. In totale, le famiglie residenti nell'area trevigiana, per le due principali utenze, nei dodici mesi del 2022, hanno sborsato 3.001 euro, in perfetta linea con il conto complessivo su scala regionale. A pesare è soprattutto la fattura dell'elettricità: nella Marca il consumo medio per nucleo familiare rilevato è stato pari a 3.166 kWh: considerando le tariffe dello scorso anno in regime di tutela, corrisponde, appunto, ad un importo di 1.543 euro. Segue a brevissima distanza Padova (1.540 euro, 3.161 kWh), poi via via, continuando a scorrere la graduatoria veneta, si posizionano Rovigo (1.508 euro, 3.095 kWh), Vicenza (1.494 euro, 3.067 kWh) e Verona, dove sono stati messi a budget, mediamente, 1.490 euro per un consumo medio rilevato di 3.058 kWh. Chiude questa speciale classifica Venezia: nella città lagunare e nel suo entroterra sono stati conteggiati i consumi più bassi della regione (3.006 kWh) e, di conseguenza, la bolletta più "leggera" (1.465 euro).

Gas, ecco dove si è speso di più

Sul fronte del gas, il poco invidiato primato per impieghi e costi spetta a Rovigo: i 1.292 standard metri cubi (ossia, l'unità di misura del volume del gas in condizioni di temperatura e di pressione "standard") corrispondono a 1.652 euro per famiglia. Oltre un centinaio di euro in meno la spesa nel Padovano (1.531 euro, 1.197 smc), poi Verona (1.501 euro, 1.174 smc) e Vicenza (1.498 euro, 1.171 smc) con valori inferiori alla media regionale. Così come Treviso, dove, come accennato ogni utenza domestica ha speso mediamente 1.458 euro a fronte di 1.140 smc utilizzati. Anche in questo caso, chiude la classifica Venezia, con "solo" 1.422 euro (1.112 smc). Evidenti i rincari: l'anno scorso le famiglie venete hanno dovuto saldare mediamente una bolletta elettrica da 1.499 euro, vale a dire il 108% in più rispetto al 2021: secondo il monitoraggio, è il quinto importo più elevato d'Italia. In crescita anche il gas: 57% in più fino a 1.502 euro annui. Il recente calo dei prezzi della materia prima, tuttavia, autorizza qualche speranza per l'anno in corso: «Con il nuovo anno abbiamo assistito a buoni segnali sia per il costo dell'energia elettrica che per il gas -, spiega Mario Rasimelli, Managing Director Utilities di Facile.it. - Non bisogna, però, abbassare la guardia».