TREVISO - « Siamo sull’orlo di una crisi sociale estremamente preoccupante. Gli aumenti di luce e gas sono intollerabili. Siamo vicini alle attività che stanno esponendo le bollette in vetrina. Lo faremo anche noi sulle porte del Comune. Siamo pronti anche a scendere in piazza con i cittadini. Le sanzioni alla Russia si stanno rivelando un boomerang. Qui molti rischiano di non riuscire a passare il prossimo inverno » . Mario Conte, sindaco di Treviso, oltre che presidente dell’Anci Veneto, l’associazione regionale dei municipi, è un fiume in piena: « Fa rabbia che si parli ancora di speculazione: il governo, già quello uscente, oltre a quello che si insedierà, ha il dovere di intervenire quanto prima per mettere un tetto a dei prezzi che stanno portando pochi a guadagnare mentre i cittadini rischiano di vedersi sospendere dei servizi o addirittura di dover rimanere al freddo. È immorale. Serve una forte azione da parte del governo, non c’è tempo da perdere » .



L’APPELLO

« Nel frattempo lancio un appello a tutti i cittadini: chi ha la possibilità, aiuti il proprio vicino di casa – dice – potrebbe sembrare una cosa da poco, ma non è così. Un problema come quello che stiamo vivendo va affrontato come comunità, all’insegna della solidarietà » . Insomma, ognuno allunghi la mano alla persone che gli stanno accanto. Si è già in un clima da razionamenti. « Anche perché l’emergenza Covid ha fatto aumentare di 5 volte le persone che chiedono un aiuto – rivela il sindaco – la base di partenza oggi è drammatica » .