CONEGLIANO - Rincari record: i condomini sono in grande difficoltà. A lanciare l’allarme è Maurizio Ceschin, presidente dell’Anaci di Treviso (l’associazione nazionale degli amministratori condominiali), che spiega come sia sempre più difficile trovare accordi con le compagnie di fornitura energetica in caso di ritardi nei pagamenti. « I prezzi sono alle stelle in ogni settore e c’è gente che sta speculando – denuncia Ceschin – È una cosa vergognosa, di cui non si sente molto parlare . L’aumento del prezzo del gas è l’esempio più lampante: prima le compagnie concedevano delle dilazioni, adesso addirittura non ti mandano neanche l’avviso. Se non ci sono fondi, che prima andavano in automatico, ti chiudono il gas com’è successo a un collega amministratore che si è trovato, all’improvviso, con un intero condominio senza gas in zona Conegliano. Per riaverlo è diventato matto perché ha impiegato più di 4-5 giorni, ed ha avuto molte difficoltà » .



LA STRETTA

Fino a qualche tempo fa le società erano disposte a chiudere un occhio sui ritardi nei pagamenti. È il caso per esempio di uno stabile di Treviso in ritardo nel saldo di 40mila euro, che tuttavia non ha comportato la chiusura : «O ra invece per 8mila euro chiudono o mandano un preavviso con tempi stretti per il pagamento ». « Abbiamo rilevano da parte delle società che gestiscono il gas un cambiamento di tendenza: prima erano disponibili e non c’erano grossi problemi nei ritardi, adesso non ci sono più margini e l’atteggiamento è opposto. È difficile anche fare degli accordi per via dell’oscillazione dei prezzi. C’è chi ha avuto la fortuna di fare dei contratti a prezzo fisso, ma sono rari perché non si pensava si potesse venire a creare una situazione simile. Noi comunque stiamo contattando i fornitori perché ci diano ossigeno » .



PONTEGGI E LAVORI

Le criticità non riguardano soltanto i rincari delle bollette e i relativi pagamenti, ma tutta la gestione condominiale, dagli interventi di ristrutturazione fino al verde, minato dalla siccità: « Un aumento spropositato è avvenuto anche per l’utilizzo dei ponteggi. Per 2 giorni, 2 piani e una lunghezza di 10 metri ci hanno chiesto 2.700 euro, una cifra folle. Prima si andava intorno ai 12/13 euro a mq adesso in alcune città arrivano da 36 a 40 euro al mq e si deve anche fare il pagamento anticipato » . Aumenti spropositati riguardano anche le opere di pittura: « Mi è capitato di dover far ridipingere una parete a causa di un’infiltrazione: per 20 metri hanno chiesto 800 euro calcolando 13 ore di manodopera, invece prima i prezzi erano di 9/10 euro al metro. È evidente che qualcuno sta cavalcando l’onda, approfittandone, anche in maniera esagerata » .