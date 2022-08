T REVISO - Allarme affitti: la ricerca media su Treviso è di oltre 6 mesi. «Su questo fronte la c ittà è off limits: meglio Milano e Roma » commentano le agenzie. La tendenza era già chiara dall’inizio della pandemia, ma ora la situazione rischia di andare fuori controllo. A Treviso non si trovano immobili in locazione: la città è cannibalizzata dagli affitti brevi o, in alternativa, i proprietari tengono chiuse le case per paura di inquilini morosi o problematici. Ma la domanda cresce, e sono soprattutto professionisti in ambito sanitario a cercare casa su Treviso. «Sta diventando un’emergenza. Le richieste sono moltissime, riceviamo centinaia di telefonate da persone che non riescono a trovare alloggi. Quando acquisiamo un nuovo immobile da affittare, lo pubblichiamo online alle 18; ebbene alle 9 del mattino successivo abbiamo anche settanta richieste. Alcuni appartamenti restano sul mercato poche ore» spiega Cristina Costa titolare dell’agenzia Omega, con oltre 25 anni di esperienza.



IL NODO

Alessandra Bortoletto, titolare de La Precisa in Borgo Cavour , conferma la situazione delle locazioni. Pochi immobili e prezzi sopra la media-chiarisce - : tendenzialmente in questo momento le richieste economiche si alza no, visto che c’è molta domanda ma l’offerta è bassa. Personalmente trovo che sia un problema per chi arriva a Treviso per lavoro e ha necessita di una locazione medio/lunga e come offerta trova solamente affitti turistici insostenibili economicamente per un lavoratore » .



I PREZZI

La tipologia maggiormente richiesta è il bicamere. Introvabile. I prezzi? Da 700 euro (in periferia) fino a 2 . 500 in centro città. Più facile da reperire il miniappartamento, anche se i prezzi scendono di poco. Per una mansarda in centro ci vogliono anche 900 euro. Vista la sproporzione tra domanda e offerta le agenzie organizzano tre giri di scremature.



I “PALETTI”

«La più importante e più delicata riguarda il tipo di contratto lavorativo. I proprietari prediligono inquilini provvisti di contratti lavorativi regolari a tempo indeterminato-prosegue Costa -poi c’è il tema animali domestici: anche in questo caso bisogna valutare se la tipologia e la taglia dell’animale è compatibile con gli spazi dell’appartamento». Va da sé che per i giovani precari le possibilità sono davvero residuali. In questi mesi a Treviso stanno arrivando molti professionisti in ambito sanitario e ingegneri. Il tempo medio di ricerca è di circa sei mesi.