Carnevale a Montebelluna da sold out, le foto più belle delle mascherine e dei carri

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Pienone per il Carnevale a Montebelluna. Ieri, 12 febbraio, l'attesissima sfilata dei carri allegorici per le vie della città che hanno fatto divertire grandi e piccini con i loro colori, la musica a tutto volume e tanti sorrisi. Le risate e l'allegria hanno fatto da padrone di casa accompagnate da una giornata dal clima tipicamente primaverile che ha reso la festa ancora più bella. Noi eravamo in mezzo a voi, ecco alcuni scatti del nostro fotografo Felice De Sena (Nuove Tecniche).