L'incendio al castello infiamma gli ultimi appuntamenti del Carnevale di Marca

CASTELFRANCO - Si è concluso ieri sera, con lo spettacolo l’“Incendio al castello”, l’edizione 2024 del Carnevale a Castelfranco.

Una manifestazione che, pur senza la tradizionale sfilata dei carri mascherati, ha richiamato in piazza Giorgione diverse migliaia di persone, attratte dalle giostre del luna park e dai numerosi spettacoli di balli e musica. Soddisfazione da parte di Marica Galante, vicesindaco e organizzatrice, insieme a Sportify events, della manifestazione: «È andata benissimo! C’è stata un’affluenza pazzesca, la piazza era piena e siamo molto contenti. Si è trattata di un’edizione di successo, un’edizione che come ogni anno aumenta le proposte, perché bisogna sempre migliorarsi». Sabato si è svolto il concorso della frittella più buona. Per la categoria classica, sul podio tre concorrenti di Castelfranco: Bedin (1°), Boccanegra (2°), Fraccaro Café (3°), mentre Zucchero S’velato di Castello di Godego ha vinto la categoria “frittella ripiena”, seguita da Sfornati d’arte (Riese Pio X) e ancora Bedin al terzo posto. Infine, Federica Driusso, 24 anni di Martellago (Ve), è stata eletta “Miss Carnevale Castelfranco Veneto”, commentando: «Così onorata che mi esplode il cuore».

LE SFILATE

Intanto, però, il Carnevale non finisce più. Dopo il successo del martedì grasso, con le sfilate di Treviso, Conegliano e Roncade, grande entusiasmo per i cortei di carri allegorici andati in scena sabato 17 febbraio a Soligo e Sant’Angelo di Treviso e domenica 18 febbraio a Sernaglia della Battaglia. Undicimila le persone stimate nei tre appuntamenti di Carnevali di Marca, a riprova che la voglia di maschere e coriandoli non è ancora finita.



A Soligo, nel Comune di Farra di Soligo, sabato 17 febbraio, gran successo per la prima edizione della sfilata dei carri allegorici organizzata dall’amministrazione comunale e da Carnevali di Marca in collaborazione con la Pro Loco e la neonata associazione “Quei de Soligo”, presente anche con l’applauditissimo carro che ha chiuso la sfilata sulle strade di casa. Ben quattromila le persone stimate lungo il percorso della sfilata. Sempre sabato, a Sant’Angelo di Treviso, duemila persone hanno accompagnato il corteo dei carri allegorici. Il più applaudito? “Pinocchio”, il carro realizzato dalla Pro Loco di Sant’Angelo, alla prima uscita dopo aver vinto il primo premio (miglior carro) alla sfilata di martedì grasso a Treviso. All’arrivo dei carri, stand gastronomico, spettacoli dedicati soprattutto ai bambini e dj set sino a sera. A Sernaglia della Battaglia, infine, domenica 18 febbraio, con organizzazione della Pro Loco, entusiasmo per una delle sfilate di carri allegorici di maggior tradizione nella Marca. Il Carnevale di Sernaglia è giunto infatti alla 75^ edizione, essendo nato nella seconda metà degli anni ’40 del secolo scorso come momento di vicinanza agli emigranti stagionali che lasciavano le terre natie per cercare fortuna all’estero. Un appuntamento imperdibile lungo le vie del paese. Dieci i carri in passerella.

GLI ULTIMI APPUNTAMENTI

La stagione 2024 di Carnevali di Marca si concluderà il prossimo weekend con il recupero delle ultime due sfilate: sabato 24 febbraio, in notturna, a Zenson di Piave e domenica 25 febbraio, nel pomeriggio, a Vittorio Veneto.