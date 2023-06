RONCADE (TREVISO) - Usare i funghi per ricavare materiali in grado di rimpiazzare la pelle animale generalmente usata per creare borse, cinture e scarpe, senza più allevamenti intensivi. Studiare le alghe per farne delle macchine biologiche capaci di risolvere i problemi di inquinamento. Utilizzare le piante per produrre vaccini e anticorpi monoclonali. E, nello stesso ambito, aprire una strada verso la carne sintetica. O meglio, coltivata. Sta per sorgere a Roncade la prima biofabbrica atomica e molecolare d’Europa. E non c’è niente di distruttivo. Anzi.



IL MODELLO

L’obiettivo del laboratorio internazionale di “future farming”, 5 ettari accanto al campus di H-Farm a Ca’ Tron, dove lavoreranno 60 ricercatori, è proprio il contrario: usare piante, funghi, alghe e batteri per superare il modello produttivo puramente estrattivo approdando al modello generativo, capace cioè di portare alla vera e propria produzione di eco-materiali. Si partirà già da questo mese. I protagonisti della cosiddetta quarta onda dell’innovazione a Nord-est sono due: Zero Srl, azienda di Pordenone che sviluppa tecnologie nell’ambito del vertical farming, e l’Università Ca’ Foscari. Il nuovo polo della ricerca di Ca’ Tron nasce dalla loro collaborazione. L’iniziativa pubblico-privata può contare su un investimento complessivo di 20 milioni di euro (51% dal privato). Zero ha vinto il bando indetto da Ca’ Foscari per trovare un partner portando in dote il luogo dove realizzare la nuova infrastruttura di ricerca. « L’abbiamo identificato a Ca’ Tron: stiamo formalizzando l’acquisizione di uno spazio già esistente da Fonte Immobiliare – spiega Daniele Modesto, amministratore delegato di Zero – verrà trasformato in un laboratorio di ricerca, con 5 ettari di verde e alloggi per ricercatori » . C’è anche un ristorante, che verrà mantenuto.



IL CAMPUS

« Nascerà un campus dell’innovazione accanto al campus di H-Farm, in un’ottica di sinergia – specifica Modesto – cominceremo a svilupparlo già da questo mese. E alla fine dell’anno sarà ben avviato » . Cosa si farà all’interno del laboratorio? « Attività di future farming. Agricoltura del futuro. In sintesi, prendere piante, funghi e alghe per capire come si possono utilizzare queste forme di vita per sviluppare applicazioni ad alto contenuto tecnologico – chiarisce l’ad – la cosa più ovvia è coltivare piante per applicazioni alimentari. Più interessante, e meno ovvio, è utilizzare queste forme di vita per realizzare biomateriali e biofarmaci » . « La funzione del laboratorio è il trasferimento tecnologico – aggiunge – partire da buone idee, progetti di ricerca, e trasformarle in prototipi funzionanti su piccola scala, per poi trovare un’applicazione su larga scala in giro per il mondo » . A quel punto come base di nuovi impianti industriali. Anche per questo gli studi verranno portati avanti con la collaborazione di partner industriali che hanno accesso a vari mercati. Modesto ora si trova in Medio Oriente proprio per incontrare alcuni di questi partner.