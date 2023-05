Elezioni. Carlo Calenda a Treviso per Nicolò Rocco: «Sì al nucleare, attenzione all'autonomia»

TREVISO - «Siamo a favore dell'energia nucleare. é l'unica strada per arrivare a emissioni zero». Queste le dichiarazioni di Carlo Calenda, segretario di Azione, oggi 5 maggio, a Treviso per sostenere la candidatura a sindaco di Nicolò Rocco. «Fino alla reintroduzione del nucleare - ha aggiunto - c'è solo il gas, non è che possiamo andare con la bicicletta».

La proposta

Il leader di Azione ha lanciato anche una proposta su rinnovabili e gas. «Su questo - ha proseguito - abbiamo fatto una proposta molto chiara, cioè vanno fatte le rinnovabili ma poi devono essere rafforzati gli approvvigionamenti di gas».

Calenda: «Con l'autonomia i soldi non rimarranno qui»

Da Treviso Calenda è intervenuto anche sul tema dell'autonomia: «Voglio chiedere alle imprese e ai cittadini di andare a vedere quali funzioni ci sono nell'autonomia. Perchè io credo abbiano venduto l'autonomia come i soldi rimangono qui, e non è così. Faccio un esempio e ricordo che l'autonomia prevede ad esempio di fare società regionali per la distribuzione dell'energia elettrica e del gas. Pensate cosa potrebbe diventare l'Italia con ogni Regione che si fa la sua». Calenda ha poi aggiunto «che è giusto devolvere le funzioni soprattutto nei territori laddove le cose funzionano. Però attenzione a non complicare la vita a tutti».