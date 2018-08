Medico muore tornando a un rifugio: trovato il giorno dopo in un canalone

di Alberto Beltrame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Quando ha raggiunto la vetta ha preso il telefono e ha chiamato sua moglie: «Sono arrivato, tra poco mi rimetto in marcia per scendere, ci vediamo al rifugio Vederna». L’appuntamento era per le 4 del pomeriggio. Ma Carlo Bocci, 75 anni, di Treviso, ex medico nefrologo del Ca’ Foncello ora in pensione, al rifugio non c’è mai arrivato. Scendendo verso valle è successo qualcosa, ha perso l’equilibrio, è scivolato. Lo hanno ritrovato solo il giorno successivo, ieri pomeriggio, dopo lunghe e interminabili ricerche: