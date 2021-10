Autoarticolato carico di pericoloso diluente circola di notte: fuori da ogni norma, scattano multe e sequestro

TREVISO - La Polizia Stradale di Treviso, impegnata questa settimana in servizi specifici e mirati ai controlli di legalità nel settore del trasporto delle merci pericolose, ha sorpreso nella notte un autoarticolato che circolava su una locale strada comunale trasportando materiale consistente in “diluente poliuretanico”, in totale violazione della disciplina che regola il trasporto su strada delle merci pericolose.

Il conducente di nazionalità rumena guidava il mezzo pesante, di proprietà di una ditta italiana, sprovvisto del certificato di formazione professionale, delle istruzioni scritte di sicurezza e senza l’equipaggiamento individuale del conducente; inoltre non aveva a bordo i previsti estintori per il materiale trasportato ed il veicolo era sprovvisto dei pannelli che segnalano la tipologia di merci pericolose trasportata.

Per tale condotta il conducente si è visto ritirare la patente di guida, decurtare 20 punti e una sanzione amministrativa di oltre 2000 euro, con contestuale fermo amministrativo del veicolo. Le sanzioni comminate al conducente verranno estese anche al proprietario del veicolo ed al committente del trasporto.