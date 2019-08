di Denis Barea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CORNUDA (TREVISO) -dove era entrato, in esecuzione di una misura di custodia cautelare, con addosso il marchio infamante di essere uno. Ma lui con quella storia di prostitute dell'est comprate, vendute e violentate dai loro papponi non c'entrava nulla. A 15 anni di distanza dall'arresto e a tre dalla sentenza di primo grado di piena assoluzione H.D., cittadino albanese oggi 37enne, si è visto riconoscere un risarcimento per ingiusta detenzione di circa 45 mila euro, più o meno 8 mila per ogni mese che ha passato rinchiuso in cella da innocente.