In carcere per droga, ma Pietro riesce a superare l'esame di maturità

SAN DONA' / JESOLO - Promosso. ce l'ha fatta e l'altro ierigarantendosi così il. Il gran giorno doveva essere il 5 luglio ma il 20enne, di San Donà ma residente a Jesolo, invece di sedersi davanti ai commissari aveva ancora la testa tra le mani dentro la cella del penitenziario di Santa Bona dove era finito in custodia cautelare dopo essere stato arrestato assieme all'amico trevigiano Martino Pivato di 19 anni. All'interno dell'auto guidata da Manente, ma intestata al padre di Pivato, una volante della Polizia aveva trovato marijuana per un valore di 70mila euro, oltre a 3.500 euro in contanti nascosti sotto un tappetino.