Vacanza dagli amici in Sardegna: Enrico 36 anni, muore nel sonno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARBONERA - Terribile lutto per la comunità di Carbonera: è morto, in circostanze poco chiare,, 36 anni, molto conosciuto in zona: era responsabile commerciale dell'azienda di famiglia, la, e si trovava in Sardegna per una breve vacanza con amici sardi: soggiornava in un bed and breakfast. All'alba di ieri si è consumata la tragedia: "Pesce", come i tanti amici di Vascon amichevolmente lo chiamavano, è stato trovato morto nel letto della sua stanza dalla proprietaria della struttura, insospettita perchè il cliente non arrivava a colazione.La morte sarebbe sopraggiunta nel sonno, nel corso della notte tra giovedì e venerdì pare per arresto cardiocircolatorio. La notizia è piombata come un fulmine a Vascon e alla Sicurblok nella mattinata di ieri, gettando nello sconforto i genitori, il fratello e le decine di amici che ora lo piangono. I famigliari hanno raggiunto Oristano per capire cos'è accaduto e per poi trasferire la sua salma nella Marca. Enrico lascia il padre, la madre Nadia e il fratello Alberto. La famiglia si è completamente chiusa nel dolore.Lo scorso 21 febbraio Pesce aveva festeggiato il suo 36. compleanno.