ORSAGO (TREVISO) - Un giovane di 21 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale per aver percosso due Carabinieri intervenuti in una abitazione di Orsago (Treviso) per cercare di sedare una lite tra fratelli. I militari, per i traumi subiti, hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso. Il Gip del Tribunale di Treviso ha convalidato il provvedimento restrittivo in stato di libertà l'indagato 21enne in attesa del processo.

