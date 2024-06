TREVISO - Quasi 35mila servizi di prevenzione, 123mila controlli su strada con oltre 151mila persone identificate, oltre 198mila chiamate d'emergenza ricevute, 331 codici rossi e 361 persone arrestate. Sono alcuni dei dati presentati oggi, 5 giugno, in occasione delle celebrazioni del 210 Annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La festa questa mattina in piazza Rinaldi alla presenza delle autorità parlamentari, regionali e locali, civili, militari ed ecclesiastiche e numerosi sindaci della Marca.

La cerimonia con gli studenti in piazza Rinaldi

Il comandante provinciale, colonnello Massimo Ribaudo, dopo aver passato in rassegna un reparto formato da una rappresentanza dei 39 comandanti di stazione della provincia, di ufficiali e di carabinieri dei reparti speciali dell’Arma e di militari in Uniforme Storica, ha dato il benvenuto agli ospiti presenti, tra questi anche degli invitati “speciali”: un centinaio di studenti degli istituti “Valeri”, “Coletti” e “Riccati” di Treviso. Alla fine della cerimonia, sono state consegnate le ricompense e le onorificenze ai militari dell'Arma che si sono distinti. Un'istituzione, quella dell'Arma «che è giunta più che mai salda ai nostri giorni, - ha osservato Ribaudo - con oltre due secoli di storia, pronta ancora a servire lo Stato ed i suoi cittadini. Questa è stata e deve sempre essere la nostra bussola etica, fondata sulla cultura dell'essere e non dell'apparire, senza farci travolgere dal rapido svolgimento degli impegni quotidiani, senza correre il rischio di perdere la giusta rotta». Il comandante ha, tra l'altro, ricordato i 45 militari del suo Comando che hanno riportato lesioni in attività operativa negli ultimi 12 mesi, sottolineando poi di voler mantenere inalterato il primato della Marca che, nelle classifiche nazionali, «è ai vertici per qualità della vita e sicurezza reale, grazie anche la capillare rete presidiaria dell'Arma».

I dati

La cerimonia è stata anche l'occasione per fare il punto sull’attività di prevenzione e contrasto al crimine ed a ogni forma di illegalità svolta in provincia di Treviso dai carabinieri negli ultimi 12 mesi: