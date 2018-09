Concussione, la minaccia del carabiniere: «Se non mi paghi finisci in carcere»

di Alberto Beltrame e Lina Paronetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASTELFRANCO (TREVISO) - Gli hanno messo sotto il naso decine di foto e lui, quando l'ha riconosciuto, ha subito alzato gli occhi. «Sei sicuro?», gli hanno chiesto e richiesto più volte gli investigatori. « Sì, è proprio lui il carabiniere che ha minacciato di farmi arrestare se non gli davo i soldi » ha risposto dopo aver posato il dito sulla fototessera. Era lo scorso giugno e la foto ritraeva il brigadierein forza da diversi anni alla compagnia dei carabinieri di Castelfranco. Il militare, indagato per concussione assieme al collega con cui faceva coppia (mentre le posizioni di altri due carabinieri, comunque iscritti nel registro degli indagati per lo stesso reato, sarebbero meno compromettenti), da sabato scorso è agli arresti domiciliari. «Robuste», così le definiscono in Procura, le prove a suo carico raccolte dai suoi