Capriolo spaventato nel giardino in centro: catturato e liberato

CAERANO SAN MARCO - E’ un periodo critico per i giovani maschi di capriolo, raccontano gli Agenti della Polizia Provinciale: i maschi maturi sono sensibili al vicino periodo degli amori, scacciano dal territorio gli esemplari meno evoluti, come i giovani esemplari, costretti in lunghe corse estenuanti, per scappare e, come in questo caso, alla ricerca di nuovi territori.



Un giovane maschio di capriolo, costretto ad una fuga notturna, si è ritrovato sulle strade del centro abitato di Caerano San Marco e alla vista di un cancello aperto non ha esitato nell'entrarci. Lo stato di agitazione lo ha fatto scorrazzare in modo scomposto nelle vicinanze di una abitazione, per poi trovare rifugio in un vicino appezzamento di terreno adibito a foraggio per bovini.

Qui i proprietari del fondo recatisi a controllare la maturazione dell'erba, con grande sorpresa si imbattono nel capriolo che correva spaventato nel fondo di proprietà. Intervenuti su chiamata gli addetti della Polizia Provinciale di Treviso - dopo aver studiato il comportamento del giovane esemplare selvatico - decidono di posizionare la rete di cattura nel luogo ritenuto più rispettoso e strategico. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto il capriolo viene catturato e con i dovuti accorgimenti antistress, è stato trasportato nelle vicine colline, rendendogli nuovamente la giusta libertà.

