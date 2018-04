Capriolo si incastra nella ringhiera di una casa, liberato dalle guardie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONEGLIANO - Vigili del fuoco e guardie provinciali al lavoro per liberare unche è rimasto incastrato nel cancello di una abitazione in viale Gorizia 60, poco lontano al, a. L'animale non è ferito, ma sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della provincia per poter liberare la bestiola. Una volta liberato dalla "trappola" l'animale, molto spaventato, ma in buona salute è tornato in libertà.