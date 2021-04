Capretta vaga nel cimitero di Canizzano, mistero sul proprietario: indaga la polizia locale

TREVISO - La capretta "fuggiasca" gironzolava all’interno del cimitero di Canizzano: è stata recuperata dalla Polizia Locale di Treviso dopo la segnalazione dell’animale all’interno del camposanto aggirarsi fra le tombe, spiega il comandante Gallo. «E’ intervenuta subito una pattuglia che l'ha effettivamente trovata».

La capra è scappata quasi sicuramente da una proprietà situata nelle vicinanze. Finora però i non è stata fatta denuncia, forse per non incorrere nella sanzione per la mancata registrazione dell’animale che non risultava marchiata.

Ora la capretta, in attesa che il suo legittimo proprietario decida di farsi vivo in Comando, attende una nuova collocazione in un ambiente consono: «Stiamo cercando qualcuno che abbia una campagna o comunque un’area adeguata per il suo affidamento», afferma Gallo. «Chi è interessato può chiamare la centrale operativa 0422/1915555 che darà tutte le informazioni del caso».