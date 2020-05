Irregolari sfruttati nelle nostre vigne: i caporali erano titolari di un'impresa del settore agricolo

Quattro persone sono state arrestate nell'abito di un'operazione dei carabinieri di Treviso contro il caporalato nella campagna della Marca. Nel blitz dei militari della Compagnia di Treviso e dei colleghi del Gruppo Tutela del Lavoro di Venezia sono state ammanettate due coppie di pakistani accusate, a vario di titolo, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso, incendio aggravato e violenza privata tentata, ai danni di una decina di connazionali, taluni di loro privi di permesso di soggiorno, utilizzati nella lavorazione dei campi e potatura vigne della provincia di Treviso.



Le vittime erano alloggiate in sistemazioni di fortuna prive di riscaldamento ed energia elettrica , svegliate all'alba, per evitare i controlli dell'Arma e stipate all'interno di furgoni, per poi essere condotte nei vigneti dove prestavano la propria opera, anche il sabato e la domenica, sotto stretta sorveglianza, fino a tarda sera.



Gli indagati, titolari di un' impresa esercente nel settore agricolo , con sede a Treviso, secondo le indagini reclutavano stranieri da impiegare come manodopera per aziende del territorio, in regime di sfruttamento. Due degli arrestati sono stati rintracciati in provincia di Perugia. © RIPRODUZIONE RISERVATA