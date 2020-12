TREVISO Sarà caccia alle feste abusive. Quelle organizzate dagli irriducibili dell'ultimo dell'anno, del veglione e che non ne vogliono sapere di limitazioni, privazioni e men che meno di coprifuoco. Domani sera, oltre ai compiti di normale sorveglianza in un periodo più che mai anomalo, le forze di polizia dislocate nel territorio dovranno stare attenti anche a questo: agli assembramenti abusivi, alle cene tra amici organizzate in spregio non solo ai divieti ma anche alle norme di sicurezza.



IL MONITO

«Chi, nonostante tutto, non osserverà le disposizioni e organizzerà cene o feste con tanta gente, si assumerà la responsabilità di tutto quello che fa», scandisce il prefetto Maria Rosaria Laganà. «Ci saranno controlli, sicuramente discreti, ma pur sempre seri. Le pattuglie in servizio l'ultimo dell'anno dovranno occuparsi dell'osservanza delle ordinanze che vietano gli assembramenti e del rispetto del coprifuoco. In più ci sono i tradizionali botti di fine anno, ma per fortuna siamo in una regione dove la tradizione di far scoppiare i fuochi non è così radicata come da altre parti. Terranno anche sotto controllo gli spostamenti in auto che, essendoci il coprifuoco, non dovrebbero comunque essere troppi. E, nel limite del possibile, si occuperanno anche di eventuali feste abusive. So che il senso di responsabilità dei trevigiani è molto alto e quindi si rispetterà il divieto di organizzare o partecipare ad eventi affollati dove le possibilità di contagio sono elevatissime, ma qualcuno che trasgredisce potremmo anche trovarlo. A quel punto ognuno si assumerà la sue responsabilità». E così, in questi ultimi giorni dell'anno, i controlli non mancheranno. Il 31 ci sarà uno sforzo in più per fare in modo che le piazze non si riempiano e che gli spostamenti tra i comuni siano limitato solo a quanto previsto dalle deroghe. Il prefetto ribadisce perché sia necessario rispettare le regole, soprattutto in questo frangente: «L'intera nostra regione sta ancora attraversando un momento difficile, il numero dei contagi resta alto. Con l'arrivo del vaccino stiamo vedendo un barlume di luce, ma dobbiamo ancora attendere. L'Usl dice che ci vorranno almeno 10 mesi per una vaccinazione completa, è bene quindi restare prudenti. Lunedì ho avuto un incontro con i dirigenti dell'azienda sanitaria locale e abbiamo iniziato a programmare la campagna vaccinale. Intanto, per evitare nuovi contagi, cominciamo evitando le feste. Un Capodanno più sobrio del solito, per una volta, lo possiamo anche sopportare».



IL FUTURO

Il prefetto non intende bruciare le tappe. L'obiettivo è quello di sconfiggere il Covid, di riprendere una vita normale senza l'incubo costante di dover tornare indietro, di sopportare nuovi lockdown. Anche a costo di dover sottostare anche per qualche tempo a limitazioni e divieti. Per questo non esclude che Treviso, e il Veneto in generale, possano rimanere tra la zona rossa e la zona arancione anche alla fine delle feste. Ipotesi che, al momento, nessuno si sente di escludere a priori: «Premetto che, ovviamente, queste non sono decisioni che mi competono, mi limito ad ascoltare le indicazioni delle autorità sanitarie - sottolinea Laganà - i prefetti inoltre devono solo fare applicare le norme. Però, sinceramente, sono dell'idea che, se necessario, uno sforzo in più lo potremmo anche sopportare. Abbiamo visto che è molto peggio adeguarsi alle aperture che diventano subito chiusure. Questo continuo avanti e indietro non fa bene a nessuno: nemmeno al commercio. Dal mio punto di vista, per metterci definitivamente alle spalle questa pandemia, se fosse necessario, sarebbe molto meglio sopportare qualche obbligo in più per un altro po' di tempo, piuttosto che riaprire tutto col timore di dover tornare sui propri passi. A maggior ragione adesso che, finalmente, si parla di vaccini. Quindi, se ci dicessero di rimanere un altro periodo in zona rossa o arancione, non ci troverei nulla di male. Sarebbe sicuramente un sacrificio in più, ma con la prospettiva di ricominciare come prima. In fin dei conti abbiamo già visto che appena si riapre, piazze, negozi e locali si riempiono».

© RIPRODUZIONE RISERVATA