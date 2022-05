MONTEBELLUNA L’aumento delle materie prime fa salire il costo dei lavori relativi alle opere pubbliche della città. E il Comune si rivolge ad un legale per prendere le misure delle modifiche. Nell’occhio del ciclone ci sono, in particolare, i cantieri della scuola primaria di Caonada e i lavori di manutenzione delle piscine comunali. Il dirigente del settore governo e gestione del territorio, Pierantonio De Rovere, ha affidato infatti allo studio legale Nrf, con sede a Padova, il servizio di supporto giuridico per la gestione contabile relativa a due cantieri in corso e per i quali il costo delle materie prime si sta rivelando critico: l’adeguamento sismico della scuola primaria di Caonada aggiudicato alla ditta La Rosa Immobiliare srl, in raggruppamento temporaneo con la ditta D.G. Costruzioni snc e i lavori di manutenzione degli impianti elettrici ed idraulici delle piscine comunali che era stato affidato alla ditta C.P & D. srl.



IL PROVVEDIMENTO

«La consulenza legale servirà per valutare l’andamento dei due cantieri per i quali l’aumento del costo delle materie prime sta comportando delle difficoltà -dice il sindaco Adalberto Bordin- si pensi al raddoppio del costo di alluminio e legno. Di conseguenza, va trovato un punto di incontro anche economico con le ditte incaricate per concludere i cantieri in corso». Ma cosa è successo? «Le ditte -dicono dal Comune- hanno presentato delle richieste economiche che sono al vaglio dei rispettivi direttori lavori e dell’avvocato incaricato. Al momento non è possibile quantificare con precisione quanto sarà l’incremento dei costi».

Che in Comune siano preoccupati è facile da dire. Perchè, il problema non riguarda solamente i costi, bensì anche i tempi. Per Caonada, ad esempio, è innegabile un ritardo addirittura di mesi rispetto alle previsioni iniziali, secondo cui i lavori sarebbero dovuti finire già per lo scorso settembre. Le materie prime, però, un po’ come accade per altri settori, si sono fatte attendere. Il Comune spera però di vedere all’orizzonte la fine dell’opera.



LA SPERANZA

«Per il cantiere della primaria di Caonada -dice l’ufficio preposto- i lavori stanno procedendo; l’obiettivo è di chiudere il cantiere entro settembre per essere pronti con l’inizio dell’anno scolastico 2022-2023 e non arrecare disagi a studenti, professori e alle famiglie». Anche perché devono partire i lavori in altre scuole. Ed è come un Risiko. Se una è bloccata, a cascata ritardano anche gli altri cantieri. In relazione invece alla manutenzione straordinaria delle piscine, a dicembre 2021 è iniziato la prima fase del cantiere e tra Natale 2021 e Befana 2022 sono state sistemate le lampade e i quadri elettrici che erano le cose più urgenti. Nella seconda fase è previsto lo svuotamento delle vasche e dei filtri nel periodo luglio/agosto, in corrispondenza della chiusura estiva.