TREVISO - Nessun cantiere. Ordinanza ritirata e lavori rimandati a novembre o anche dopo. Lunedì, in via Santa Bona Vecchia, non inizieranno i tanto temuti lavori per la posa di nuove tubature del gas a cura di Agsm-Aim. E non inizieranno perché Ca’ Sugana, e per la precisione l’assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zamepese, è intervenuta d’imperio bloccando un cantiere già annunciato ufficialmente dalla stessa società che gestisce la rete del gas cittadino. Annunciato attraverso un comunicato stampa ma senza che in Comune nessuno ne sapesse nulla. E quando Zampese è venuto a conoscenza che da lunedì, e per almeno 5 settimane, una via delicatissima e strategica nella rete viaria comunale sarebbe rimasta chiusa, ha letteralmente fatto un balzo sulla sedia andando su tutte le furie. «Ho subito chiamato Agsm-Aim e bloccato tutto - sottolinea - non si può chiudere quella strada in questo periodo. È una via di percorrenza importantissima non solo per i residenti, ma anche per i tanti trattori che in questo periodo vengono utilizzati per la vendemmia. Ho detto alla società che l’intervento è annullato. Quei lavori sono in effetti previsti e si dovranno eseguire, ma Agsm-Aim non ci ha comunicato la volontà di farli partire adesso. Abbiamo un ufficio pensato proprio per coordinare questo tipo di interventi e non è stato consultato. Quindi i lavori, adesso, non si faranno. Decideremo noi quando aprire il cantiere e lo faremo solo dopo aver avvisato cittadini e commercianti».



LO SCONTRO

Tra Ca’ Sugana e Agsm-Aim c’è stato un corto circuito e qualcosa nella procedura non ha funzionato. La società ha comunicato la volontà di aprire il cantiere direttamente alla polizia locale, chiedendo un’ordinanza di chiusura di via Santa Bona vecchia. E ottenendola perché, al comando, erano sicuri che l’intervento fosse già stato concordato col settore Lavori pubblici. «In realtà - precisa Zampese - il passaggio con i Lavori Pubblici non è mai avvenuto. Sarà stato sicuramente un errore non voluto, ma non è pensabile chiudere quella strada in una stagione come questa. E non è pensabile farlo senza avvisare il nostro ufficio. La polizia locale era convinta che ci fosse il nostro avvallo, che però non c’era. Ho quindi chiesto di ritirare l’ordinanza e alla società di rivedere la programmazione dei lavori». Agsm-Aim, dal canto, suo conferma che il cantiere è stato rinviato «per una questione burocratica».



L’INTERVENTO

In via Santa Bona Vecchia Agsm-Aim avrebbe dovuto posare una condotta per il gas metano tra via Cornaino e via Fossaggera. Operazione complessa, da fare in assenza o quasi di traffico. La notizia aveva creato molte preoccupazione tra residenti e commercianti, ancora scottati dall’anno di chiusura, sia parziale che totale, della strada per la sua totale messa in sicurezza avvenuto tre anni fa. In questo caso la chiusura sarebbe stata di poco più di un mese, ma già qualcuno si stava allarmando. Zampese è quindi voluto intervenire per chiarire tutto nel più breve tempo possibile.



ALTRE SCINTILLE

Si stempera invece la tensione a San Zeno, dove giovedì il traffico in entrata e in uscita dalla città è andato in tilt per i lavori di ri-asfaltatura della strada. In questo caso a eseguire l’intervento è stata una ditta di Mantova su incarico dell’Enel. Gli operai, giovedì, hanno dato il via ai lavori verso le 7.40 in pieno orario di punta invece che alle 8,30, come concordato con Ca’ Sugana. Immediate le code con ritardi per tutti. Zampese, ancora una volta, si è fatto sentire: «Oggi (ieri ndr) la situazione è migliorata. Quello è un cantiere di Enel e non nostro, ma ci siamo molto arrabbiati per quanto accaduto. L’orario di inizio lavori era stato concordato proprio per limitare al minimo i disagi ai cittadini e, giovedì, non è stato rispettato. In Comune abbiamo un ufficio, si chiama Ufficio Reti, che ha proprio il compito di coordinare lavori e orari dei cantieri. E deve essere interpellato sempre, non si può saltarlo o non rispettare quanto concordato».