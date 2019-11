CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FREGONA (TREVISO) - Ognissanti con il, anzi con un intero(forse una famiglia), in. Ha superato le mille visualizzazioni in un paio d'ore il filmato di 35 secondi pubblicato ieri dalla pagina Facebook Fototrappolaggio Treviso curata dal coneglianese Giuseppe Zoppè. Le immagini mostrano in maniera nitida un branco di quattro lupi che poco dopo le 6 del primo novembre si aggira nella massima naturalezza nel bosco demaniale a cavallo tra le province dia una temperatura di 4 gradi sopra lo zero.«È stata un'emozione forte quando guardando la fototrappola ho trovato questo video, che mi ha ripagato di tutti i giri e i mille tentativi andati a vuoto», il commento del curatore della pagina social.LE REAZIONILe straordinarie immagini hanno suscitato molti commenti, perlopiù di ammirazione, e domande, una in particolare: Riuscite a capire se sono una coppia con due figli?. No, ma il territorio è il loro e non credo che ci siano dubbi, la