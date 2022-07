FREGONA (TREVISO) - Rifiuti in mezzo al bosco, nastri segnaletici abbandonati, gente che sbraita, motociclisti che scambiano il rettilineo della piana per una pista e parcheggi selvaggi. Il Cansiglio finisce sotto alla lente di ambientalisti e amanti della foresta che denunciano il crescendo di maleducazione dei suoi frequentatori. Problematiche che con il passare del tempo, e soprattutto d’estate, si fanno più evidenti.

Turisti maleducati



Dopo la pandemia, la foresta posta a cavallo delle province di Treviso, Belluno e Pordenone è divenuta meta privilegiata per gite fuori porta e per escursioni da parte di appassionati della montagna e famiglie. Migliaia le auto che soprattutto nei fine settimana gremiscono la piana, un problema che sarà a giorni affrontato in un incontro tra il Comune di Fregona, titolare territorialmente di una porzione del Cansiglio, e i carabinieri forestali che sulla piana operano ed hanno la loro base. «Sabato il Cansiglio era invaso di gente urlante, la foresta era sporca – testimonia Giuseppe Zoppè sul suo gruppo Facebook “Fototrappolaggio Treviso” dedicato a foto e video che ritraggono la fauna selvatica anche del bosco dei dogi -. Fazzoletti e sporcizia buttati ovunque, pezzi di nastro attaccati agli alberi, altri a terra, forse per segnalare un percorso e poi “dimenticati”. Parcheggi selvaggi». «Se dovete comportarvi così – il monito lanciato ai maleducati –, andate a Jesolo, piazza Mazzini fa per voi!».



Parole che hanno trovato la condivisione da parte di centinaia di persone. E nei commenti emergono altri episodi di maleducazione e di denuncia del mancato rispetto per il Cansiglio. «La natura va rispettata», scandiscono in molti osservando rifiuti e fazzoletti abbandonati tra gli alberi. «Questo – commenta Simone – si risolve in una sola maniera: più controlli. E se ti becco un bel mille euro di multa e pulisci». «Domenica mattina – testimonia un altro frequentatore del Cansiglio – alle 6.30 un gruppo di motociclisti faceva il rettilineo con un seguito di spettatori che urlavano e tifavano: robe da matti». «Il bosco – interviene il sindaco di Fregona Patrizio Chies – è sporco perché c’è chi lo sporca, sta dunque a noi tutti rispettarlo. Quanto ai parcheggi selvaggi, da alcune domeniche mi sono state segnalate delle problematiche che, marginalmente, interessano anche il nostro Comune dal momento che la piana è per la gran parte sotto i comuni di Tambre e di Alpago. Domani avrò proprio su questo problema un incontro con i carabinieri forestali che operano in Cansiglio. Quanto alle fettucce presenti nella foresta, ipotizzo siano quelle della gara del Trail dei Cimbri svoltasi domenica». Un passaggio duramente condannato dagli “Amici del Cansiglio”: «Siamo contrari ad eventi ad alto impatto nei confronti dell’ecosistema forestale».