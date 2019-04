​Bufere di neve e blackout su Cima Grappa e Cansiglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO - La neve ha fatto di nuovo la sua comparsa su tutte le vette prealpine della provincia, dal Cansiglio a Pianezze, dal Col Visentin al Grappa, scendendo anche a quote prossime ai mille metri. Questo in virtù del fronte perturbato alimentato da una goccia fredda in quota che prima ha scalzato la residua aria temperata e poi ha dato origine a un forte e repentino abbassamento della temperatura con nevicate diffuse, sulle creste più alte anche sotto forma di bufera. Sul Grappa sono caduti circa 15 centimetri con inevitabili disagi alla circolazione e temperature sotto lo zero. Basti pensare che mentre alle 2 di notte il termometro segnava quasi 4 gradi, nel pomeriggio di ieri era sceso a -3. Situazione analoga anche in Cansiglio dove la neve e la ventilazione sostenuta hanno fatto cadere diverse piante e isolato una zona da sempre sensibile in tema di telecomunicazioni, con le linee telefoniche ko già alle prime avvisaglie di maltempo.