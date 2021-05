Il museo del Canova vince il concorso Volotea e si aggiudica 90mila euro

POSSAGNO - La Gypsotheca Antonio Canova di Possagno riceve 14.222 voti su 30 mila (poco meno della metà) e conquista così la vittoria di #Volotea4Veneto, ricevendo i 90 mila euro stanziati dalla compagnia aerea a sostegno della cultura e dell'arte veneta.



Il concorso, partito il 7 aprile scorso, ha visto protagonisti della sfida, oltre al vincitore, la Biblioteca Capitolare di Verona, il Museo Nazionale Villa Pisani e il progetto ' Verona for all'.

Il vincitore è stato annunciato stamani a Venezia, nella sede della Regione Veneto, alla presenza di Federico Caner, assessore regionale al turismo, Lázaro Ros, direttore generale di Volotea, Valeria Rebasti, country manager Italy e Southeastern Europe di Volotea, e Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del gruppo Save. Ospite collegato anche Vittorio Sgarbi, presidente della Gypsotheca. Il nuovo intervento da parte di Volotea mirato a sostenere le

realtà venete, segue quello avvenuto due anni fa, quando la compagnia low cost si era fatta carico del restauro della

balconata sansoviniana di Palazzo Ducale a Venezia e in precedenza il sostegno alla Fondazione Arena per le attività del teatro filarmonico.