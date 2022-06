Nel bicentenario dalla morte del celebre scultore Antonio Canova (Possagno, 1º novembre 1757 – Venezia, 13 ottobre 1822) accanto ai numerosi eventi che lo celebrano, arrivano anche i finanziamenti per il restauro dell’ala Scarpa nella Gypsotheca di Possagno, realizzata dal noto architetto in occasione - quella volta - del bicentenario dalla nascita dello scultore.

I TEMPI

Era il 1957 infatti, quando viene inaugurato il nuovo padiglione della G y psot h eca, commissionato dalla Soprintendenza alle Belle Arti a Carlo Scarpa . O ggi è il soprintendente Fabrizio Magani della Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Venezia e per le provincie di Belluno, Padova e Treviso, a darne l’annuncio .« Con la legge di finanziamento 109/2014 sono stati stanziati 460.000 euro che copriranno le due annualità, 2023-2024, necessarie per realizzare gli interventi di restauro nell’ala Scarpa- ha spiegato Magani- potranno così essere effettuare le indagini diagnostiche, quindi si interverrà con una manutenzione straordinaria della copertura, della pavimentazione e degli infissi » .

IL COMPLESSO

Il complesso canoviano, composto dalla Gypsotheca , dall’abitazione, dalla biblioteca e dall’archivio storico, necessita di continua e attenta manutenzione che prevede interventi ordinari ma anche restauri più complessi. Tra i più recenti quello del 2018, quando è stato effettuato un intervento di restauro conservativo che ha interessato in particolare la copertura dell’Ala Lazzari, occasione per adeguarlo alle norme antisismiche e di sicurezza. L’ambiente su cui si andrà ad intervenire, di modeste dimensioni e di forma allungata, è un compendio di materiali diversi assemblati tra loro, come cemento grezzo a vista, i serramenti metallici e lignei, marmo, sassi e vetro. Le esili strutture e le numerose articolate aperture che restituiscono spazi ariosi e inondati di luce, le linee pulite ed essenziali e l’estrema cura dei dettagli, sono gli elementi caratterizzanti il linguaggio scarpiano. Le indagini preliminari al progetto di restauro dovranno quindi contemplarne ogni aspetto intrinseco.

LO SGUARDO