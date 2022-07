TREVISO - Massimo dei voti in tutte le materie e già reclutata al Comune nel settore edilizio. Non si direbbe dalla giovane età, ma Samantha Gjeci , 17 anni a ottobre, di origini albanesi ma nata a Treviso e italiana a tutti gli effetti dal 2013, studente della I ° D del liceo classico Canova , sta bruciando le tappe: 10 in tutte le materie e già la prospettiva di un periodo a contatto con i tecnici di Ca’ Sugana in uno degli uffici principali della macchina comunale. E questo è il “premio” che ha voluto fare il sindaco Mario Conte, uno dei primi a congratularsi per il successo scolastico di Samantha. Ma il suo risultato premia anche gli sforzi fatti dalla sua famiglia. Il papà è sbarcato in Puglia da Durazzo nel 1991 in cerca di una nuova occasione. Si è stabilito nella Marca dove da anni lavora come meccanico-saldatore. Samantha riconosce i «sacrifici fatti dalla famiglia», e si è data da fare per rendere tutti orgogliosi di lei.

ORGOGLIO

Adesso raggiunto il massimo risultato possibile, in attesa della maturità che arriverà tra due anni , Samantha già pensa al futuro: « Più avanti mi piacerebbe studiare ingegneria, architettura o lettere. Spero che lo stage in Comune mi aiuti a indirizzarmi meglio » . Stage che, appunto, Samantha svolgerà nel settore edilizia di Ca’ Sugana , dove ha già un posto prenotato per il prossimo anno , quando raggiungerà la maggiore età . Intanto, con grande modestia, spiega cosa sta alla base dei suoi successi scolastici: « Non so se ci sia un segreto, io lo vedo più come un dovere che dovrebbe essere di ogni studente - dice - a iuta soprattutto la costanza: bisogna studiare sempre durante l’anno e soprattutto ci vuole tanta pazienza ». E ancora : «È stata davvero dura quest’anno . I l classico già di per sé richiede molta dedizione e il carico di studio è molto pesante . A volte mi trovavo alla sera in preda alla disperazione, in più la terza è stato un anno ancora più difficile perché abbiamo cambiato molti prof essori , abbiamo avuto materie nuove e in greco e latino soprattutto l’asticella si è alzata » .

EQUILIBRIO

Ma alla fine il modo per conciliare studio e vita quotidiana lo si trova sempre: « La chiave è dedicare ad ogni materia il suo tempo , senza focalizzarsi troppo su alcune e trascurarne altre. Poi quando ci prendi la mano, il resto viene da sé » . Professori e genitori sono, nemmeno a dirlo, orgogliosissimi di Samantha: « Siamo davvero fieri di lei e dei suoi risultati , è sempre stata brava ma quest’anno si è davvero superata - dice la mamma Klotilda Koni, che conferma anche che la bravura è un dono di famiglia - a nche l’altra mia figlia, Laura, è un’eccellenza: era uscita col 100 sempre dal liceo classico e ora è al secondo anno di Medicina » .

LE PREFERENZE