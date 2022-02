Prova a sorpassare il bus ma si schianta contro un cartello: ferita una 21enne

TREVISO – Tenta di sorpassare un bus della Mom, con a bordo circa venti passeggeri, ma nella manovra si schianta contro un cartello stradale. Ferita in modo lieve la 21enne di Trebaseleghe (Padova) che stamattina, a Canizzano, è entrata in collisione con un autobus della linea 55. Illesi invece il conducente del mezzo pubblico, un 57enne di Quintoe la ventina di passeggeri, in gran parte studenti. L'incidente è successo verso le 7.30 sulla strada di Canizzano. La ragazza, al volante della sua Hyundai i20 viaggiava da Quinto verso Treviso. All'altezza del Bar Centrale si è trovata davanti il bus. E ha pensato di sorpassarlo, sbagliando però le misure. L'auto infatti ha utrtato con la ruota anteriore destra la fiancata sinistra del mezzo. A quel ounto la 21enne ne ha perso il controllo, ha invaso la corsia opposta su cui fortunatamente in quel momento non stava transitando nessuno, e ha abbattuto un cartello stradale. Sul posto per i rilievi e la viabilità è intervenuta la polizia locale: il traffico ha subìto pesanti rallentament per oltre mezz'ora. I passeggeri invece sono stati trasbordati su un secondo bus di linea arrivato poco dopo. Mom ha provveduto a ripristinare la corsa in orario inviando un mezzo sostitutivo.

