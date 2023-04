Ecco i cani guida per ciechi in piazza: «Due occhi per chi non può vedere»

"Due occhi per chi non vede". Lo slogan scelto dall'associazione Lions in occasione del "Lions Day" è eloquente. Ecco in piazza dei Signori a Treviso l'evento organizzato dal Lions club per sensibilizzare le persone all'importanza dei cani guida per i non vedenti. Da sempre dalla parte dei più fragili, Lions club si è occupata di organizzare attività, spazi e stand dedicati alla causa in questione. «Il rapporto che si viene a creare tra cane e non vedente è quasi di simbiosi. È impressionante. Per questo nel manifesto dell'evento abbiamo deciso di includere lo slogan: "due occhi per chi non vede"» racconta Giacomo Masucci, officer Cani Guida del distretto Lions club Treviso Sile. «Un messaggio importante che vogliamo trasmettere con questa manifestazione è non solo l'importanza che questi animali hanno per la vita quotidiana delle persone cieche, ma anche sensibilizzare la cittadinanza su quanto lavoro e impegno serva affinché un cane guida possa essere addestrato nel migliore dei modi». Non ultima, la questione del costo che tale addestramento presuppone. «Ogni anno Lions club cerca di dare un contributo per donare questi cani ai richiedenti per far fronte ad un numero di richieste altissimo racconta Masucci il contributo ammonta a circa 12mila euro, cifra che non riesce a coprire tutte le spese di addestramento. Questo, infatti, costa più del doppio. Come associazione cerchiamo quindi di raccogliere fondi per poter donare i cani, e provvedere alla loro educazione, al centro principale di Lambiate».

Ultimo aggiornamento: 12:53

