Fa uscire il cane da solo per i bisogni Trucco scoperto, multa di 103 euro

di Luca Anzanello

CONEGLIANO - Vigili urbani in borghesealle 6 del mattino per cogliere sul fatto i proprietari (in questo caso: le proprietarie) di cani che dimenticano di raccogliere gli escrementi dei loro amici a quattro zampe lasciati sulla pubblica via. Quattro i verbali staccati con laCuriosamente, le persone multate sononazionalità italiana e residenza in città. Dopo che i vigili urbani si sono qualificati c'è chi non ha fiatato ammettendo di non avere raccolto le deiezioni del proprio cane e chi ha improvvisato delle scuse, come l'avere lasciato gli escrementi lungo la pubblica via giusto il tempo di andare a prendere gli appositi contenitori igienici dimenticati a casa.Prima ancora dei servizi in borghese, la Polizia locale in divisa aveva sanzionato unper unl'uomo, proprietario di un cane, era solito lasciare che l'animale uscisse da solo dal condominio per espletare i propri bisogni fisiologici in luoghi pubblici, rincasando poi da solo., a quanto pare, proprio per la presenza costante dei Vigili urbani nel popoloso quartiere. Gli agentiche il comportamento del cane si ripeteva, un giorno hanno deciso di seguirlo fino all'uscio di casa del suo proprietario. Quest'ultimo, dopo avere ammesso che l'animale era suo, ha ricevuto una sanzione amministrativa di 103 euro per. «Non si possono lasciare i cani vagare da soli» ricordano i Vigili urbani.