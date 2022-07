BELLUNO - Lascia i cani in auto, sotto il sole: denunciato un bellunese. A far scattare l'allarme (a Castelfranco, in provincia di Treviso) sono stati i latrati provenienti da un'auto parcheggiata in una zona assolata, la segnalazione alla polizia locale, con il pronto intervento anche dei vigili del fuoco, fino al lieto fine per due cagnolini di piccola taglia. Si è conclusa positivamente la disavventura per i due animali, che nella mattinata di martedì erano stati lasciati all'interno di un Suv nero. Il proprietario, un bellunese, è stato denunciato mentre i due cagnolini, liberati e sottoposti a tutti i controlli da parte del medico veterinario, sono in buona salute.

L'ACCADUTO

In seguito alle informazioni raccolte, sembra che i due cagnolini fossero stati lasciati all'interno dell'abitacolo dell'autovettura fin dalle 9 del mattino di martedì. La segnalazione alle forze dell'ordine è arrivata attorno alle 11, quindi circa due ore dopo, e gli agenti della polizia locale, che in quel momento erano impegnati in un'operazione di pattugliamento presso la zona industriale, si sono subito mobilitati per portarsi in via della Cooperazione. Una volta arrivati, gli agenti hanno iniziato a controllare tutta la zona, fino a raggiungere il parcheggio in cui è stato poi trovato il Suv nero. Un mezzo parcheggiato sotto il sole, senza alcuna zona d'ombra e con una temperatura di circa 37° C: gli agenti hanno scoperto all'interno i due cani di piccola taglia e dal mantello nero, ansimanti e impegnati in disperati tentativi di uscire dall'auto ma senza successo. Poco dopo sono giunti anche i vigili del fuoco, seguiti dal proprietario dell'auto, così due animali sono stati finalmente liberati. L'uomo, interrogato sull'accaduto, ha provato subito a giustificarsi spiegando di avere lasciato il finestrino un po' aperto per fare entrate l'aria comunque calda, ma non è servito ad evitare la denuncia.

TRAPPOLE FATALI

«In queste giornate roventi, ma in generale in estate, lasciare anche per pochi minuti i nostri amici a quattro zampe all'interno di un'autovettura può essere fatale - ha sottolineato in seguito il sindaco Stefano Marcon commentando quanto accaduto -. Gli abitacoli possono raggiungere temperature elevatissime in poco tempo, spesso trasformandosi in trappole mortali. Sono leggerezze che possono costare molto caro. In questa circostanza, per fortuna, l'intervento tempestivo della polizia locale e dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio».