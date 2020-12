Border collie sparita da 7 giorni: era caduta in un dirupo fra i rovi, ferita ma salva

Nel tardo pomeriggio di oggi - 26 dicembre - , i vigili del fuoco sono intervenuti lungo il sentiero 53 dei Nosellari in Valle Santa Felicità tra Romano d’Ezzelino e Borso del Grappa per soccorrere “Scilla” un cane border collie ferito, finito in un dirupo in mezzo ai rovi.

Alcuni escursionisti transitati lungo il sentiero, hanno sentito i guaiti di lamento dell’animale dando l’allarme. I vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo con un fuoristrada, individuando la cagnetta: impaurita e con due zampe rotte. Scilla è stata tranquillizzata dai vigili del fuoco che le hanno fornito dell’acqua e del cibo per poi essere recuperata e portata sul sentiero.

L’animale è stato preso in cura dagli incaricati dei servizi veterinari, che hanno subito avvertito il proprietario, che da una settimana non sapeva più niente dell’amata Scilla.

Ultimo aggiornamento: 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA