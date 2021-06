MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Due cani-lupo in fuga da un'abitazione hanno sbranato una cagnolina, razza pinscher: era legata al guinzaglio in una casa vicina. Il proprietario della povero animale ha cercato di allontanare i due cani ma non c'è stato verso. Poco sono giunti anche i padroni dei due cani. Uno, il maschio, ha ceduto al richiamo ed è salito in auto. L'altro, una femmina, è scappata. La cagnolina è stata portata in una clinica...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati