Padrone investito: il cagnolino ha la zampa fratturata, ma gli resta accanto e lo veglia

di Gabriele Zanchin

PIEVE DEL GRAPPA (TREVISO) - Ottantennementrecon il suo. La bestiola, pur ferita e con una zampa fratturata, è rimasta sempre accanto al suo padrone, abbaiando non poco quando lo hanno caricato in barella, probabilmente perché voleva continuare a stargli al fianco. Nell'incidente, oltre all'anziano e al suo cagnolino, è rimasto ferito anche il giovane che era in sella allo scooter. È successo ieri mattina poco prima delle 8 in via Asolana, zona centrale di Crespano di Pieve del Grappa. I sanitari del Suem 118 hanno medicato lo scooterista ferito, mentre l'ottantenne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Castelfranco. Anche il cagnolino, un bassotto marrone, è stato ferito ed è stato affidato alle figlie dell'anziano.